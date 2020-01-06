لبنان | سيارة تقتحم مقهى في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يناير 2020 07:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يناير 2020 07:14 مساءً - مشاركة

وقع حادث سير عند الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، بالقرب من مسجد الحاج بهاء الدين الحريري،

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حيث فقد سائق سيارة من نوع “مرسيدس” يدعى ب. ن. السيطرة عليها، ما أدى الى اقتحامها مقهى يملكه وسام فاضل، ملحقة أضرارا مادية.

وحضرت عناصر من القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث