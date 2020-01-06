لبنان | سيارة تقتحم مقهى في صيدا

وقع حادث سير عند الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، بالقرب من مسجد الحاج بهاء الدين الحريري،
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حيث فقد سائق سيارة من نوع “مرسيدس” يدعى ب. ن. السيطرة عليها، ما أدى الى اقتحامها مقهى يملكه وسام فاضل، ملحقة أضرارا مادية.
وحضرت عناصر من القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث
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