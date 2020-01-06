لبنان | سعر صرف الدولار وأرباح الصرافين الهائلة.. هل هناك تواطؤ مع المصارف؟

تم التداول بسعر صرف الدولار لدى الصرافين اليوم الاثنين، ما بين 2150 – 2200 ل. ل للدولار الواحد.

وكان رئيس “الدولية للمعلومات” جواد عدرا قد نشر في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “ماذا لو تقرر فورا تنظيم مهنة الصيرفة وإخضاع الصيارفة للرقابة بعد تعليق رخصهم وحصر صرف العملة في المصارف مؤقتا، ألا يكفي أن أرباحهم نحو 200 مليون$ حتى الآن، ماذا لو ألغيت طبعة الليرة الحالية واستبدلت بطبعة جديدة، ماذا لو تم إلغاء التعامل بالدولار في ⁧لبنان؟”.

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وتساءل خبير إقتصادي عن مصدر الدولارات التي يأتي بها الصرّافون وبكميات كبيرة، معتبراً في الوقت نفسه أن في ذلك دحضاً لشائعات الإفلاس ودليلاً على أن الأموال في المصارف متوافرة، لكن لا يمكن تلبية طلبات الزبائن برمّتها،

بينما عزا خبير آخر الدولارات الى عملية تواطئ مع المصارف أو موظفين في المصارف ما يحقق اربحاً طائلة تصل الى 25% على قيمة الصرف العادي…