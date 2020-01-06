تم التداول بسعر صرف الدولار لدى الصرافين اليوم الاثنين، ما بين 2150 – 2200 ل. ل للدولار الواحد.
وكان رئيس “الدولية للمعلومات” جواد عدرا قد نشر في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “ماذا لو تقرر فورا تنظيم مهنة الصيرفة وإخضاع الصيارفة للرقابة بعد تعليق رخصهم وحصر صرف العملة في المصارف مؤقتا، ألا يكفي أن أرباحهم نحو 200 مليون$ حتى الآن، ماذا لو ألغيت طبعة الليرة الحالية واستبدلت بطبعة جديدة، ماذا لو تم إلغاء التعامل بالدولار في لبنان؟”.
المزيد من الأخبار
صبغة إقليمية جديدة لحكومة “إعلان الحرب”
إليكم حال الطرقات لصباح اليوم الاثنين
وتساءل خبير إقتصادي عن مصدر الدولارات التي يأتي بها الصرّافون وبكميات كبيرة، معتبراً في الوقت نفسه أن في ذلك دحضاً لشائعات الإفلاس ودليلاً على أن الأموال في المصارف متوافرة، لكن لا يمكن تلبية طلبات الزبائن برمّتها،
بينما عزا خبير آخر الدولارات الى عملية تواطئ مع المصارف أو موظفين في المصارف ما يحقق اربحاً طائلة تصل الى 25% على قيمة الصرف العادي…
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | سعر صرف الدولار وأرباح الصرافين الهائلة.. هل هناك تواطؤ مع المصارف؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.