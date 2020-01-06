لبنان | إليكم حال الطرقات لصباح اليوم الاثنين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يناير 2020 01:16 مساءً - أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق ترشيش – زحلة سالكة امام جميع المركبات. كما أفادت بأن طريق ضهر البيدر سالكة أيضاً امام جميع المركبات. وأفادت عبر “تويتر” بأن الطرقات السالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية ضمن نطاق النبطية: شبعا – عين عطا، راشيا الوادي، شبعا كفرشوبا، شبعا شويا وشبعا – الهبارية سالكة امام جميع المركبات. والطرقات السالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية: منطقة بشري – الارز حتى المصعد الكهربائي – العاقورة – ميروبا – فاريا باتجاه كفرذبيان. أما الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: المزيد من الأخبار إنقطاع متواصل للكهرباء في طرابلس: تقنين أم معاقبة؟ Advertisements نصر الله… قائد الحرب في المرحلة المقبلة عيناتا – الارز تنورين – حدث الجبة شاتين – اللقلوق كفرذبيان – حدث بعلبك افقا – العاقورة جرد مربين – الهرمل معاصر الشوف – كفريا

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