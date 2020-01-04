لبنان | ماذا جرى أمام منزل اللواء عثمان مساء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يناير 2020 10:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يناير 2020 10:14 مساءً - مشاركة

تجمعَ العشرات من المتظاهرين أمام منزل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في منطقة رأس النبع،

احتجاجا على ما اعتبروه “سياسة القمع والترهيب التي تعتمدها السلطة”،

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حيث جرى تمزيق الخيمة الكبيرة البيضاء في ساحة الشهداء فجر اليوم السبت بالسكاكين، وسط بيروت، وتم قص الحديد بآلة حادة وسقط جريح بصفوف الثوار.

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تدعو إلى احترام حرية التعبير، ورفض القمع.

وترافق ذلك مع انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن في محيط المنزل.