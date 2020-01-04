لبنان | حزبيين بلباس مستقلين.. أسماء 11 وزيرًا في حكومة “دياب “

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يناير 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يناير 2020 07:15 مساءً - مشاركة

حصل موقع “ليبانون ديبايت” على بعض أسماء الوزراء المطروحين لتولي حقائب وزارية في حكومة ​الرئيس المكلّف حسان دياب​.

ومن بين الأسماء التي تمّ الإتفاق عليها مؤخرًا، هي اللواء المتقاعد في الجيش اللبناني ميشال منسّى، لتسلُّمِ حقيبة “الدفاع”.

كما تفيد المصادر، بأنَّ وزارة الإقتصاد ستذهب إلى رجل الأعمال اللبناني جاك الصراف، وهو رئيس مجموعة “ماليا هولدنغ”.

أما وزارة العدل، فأكدت مصادر “ليبانون ديبايت” أنها ستكون من نصيب رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي المتقاعد هنري الخوري.

وبالنسبة لوزارة الخارجية والمغتربين فسيتسلمها ناصيف حتّي، بعد ترشيحهِ من قبل التيار الوطني الحر.

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كما أن وزارة العمل ستذهب الى النقيبة أمل حداد.

وزير الطاقة رشّحه ايضًا “التيار الوطني الحر”، وهو فيليب خليل زيادة، وكان يقيم في لاس فيغاس ويعمل بشكل أساسي في مجال العقارات.

وتفيد المعلومات أيضاً، أن حزب الطاشناق سمّى مرشحته لحقيبتي الاعلام والثقافة، وهي فارتيه اوهانيان.

ومن ين الوزراء السّنة الذين سيشاركون في الحكومة الجديدة، هو العميد المتقاعد طلال اللادقي ل​وزارة الداخلية، وطارق المجذوب ل​وزارة التربية​ و​الشباب​ و​الرياضة​، فيما ستُسند وزارة الاتصالات إلى عثمان سلطان الذي كان يتولى سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الإماراتية “دو”، علما أن خبرته في هذا القطاع تعود إلى 30 عاما، وفي أكثر من دولة”.

أمَا غازي وزْني فهو الاسم الشيعي الذي تمّ التوافق عليه لتولي وزارة المالية.