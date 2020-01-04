لبنان | “بعد مقتل ‫قاسم سیلماني..حكومة بهندسة حزب الله”

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يناير 2020 07:15 مساءً - مشاركة اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض أنه “وبعد مقتل ‫قاسم سیلمانی بدأت تتسارع وتيرة إطلاق تشكيلة حكومة ‫حسان دياب بهندسة حزب الله لتتوافق مع مندرجات التطورات الأخيرة على وقع ما يتناسب ومصلحة ‫ايران في صراعها مع اميركا”. المزيد من الأخبار مقتل سليماني: كربلاء 2020 اللبنانية.. ويساريون يندبون سعر الدولار لدى الصرافين اليوم السبت وأضاف، “عليه ننصح السيد دياب بالاعتذار فهكذا حكومة ستكون متراسا يتدرأ خلفه المحور المعادي للشرعية الدولية”.

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