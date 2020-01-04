لبنان | انطلاق مسيرة من ساحة النور تضامنا مع حراك حلبا

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يناير 2020 01:13 صباحاً - مشاركة انطلقت مسيرة من ساحة عبد الحميد كرامي ـ النور، تضامنا مع الحراك في حلبا عكار في ضوء ما سجل من أحداث داخل وعند مداخل فرع أحد المصارف في المدينة، مساء اليوم الجمعة. المزيد من الأخبار قطع الطرقات في جونية وطرابلس احتجاجاً على توقيف شبان الجيش: توقيفات وإصابة عسكريين أثناء محاولة فتح الطرقات وجاب المتظاهرون شوارع وأحياء المدينة، ورددوا الهتافات المنددة بسياسة المصارف والسياسة المالية على اصوات قرع الطناجر والصحون . المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

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