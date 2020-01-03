لبنان | قطع الطرقات في جونية وطرابلس احتجاجاً على توقيف شبان

عمد عدد من الثوار إلى قطع طريق ساحة جونيه بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على توقيف عدد من الشبان الذين قطعوا الأوتوستراد صباحا، قبل أن يُصار إلى فتحها في وقت لاحق، فيما عمل الدفاع المدني على إطفاء النار.

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وفي الشمال، أقدم عدد من المحتجين أيضاً على إقفال الطريق المؤدي إلى شركة كهرباء قاديشا في الميناء احتجاجاً على اعتقال عدد من شبّان طرابلس في جل الديب.

وقد أعيد فتحها منذ قليل بعد وعود باخلاء سبيلهم جميعاً صباح الغد.