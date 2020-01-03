لبنان | إليكم الطرقات المقطوعة صباح اليوم الجمعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يناير 2020 10:14 صباحاً - مشاركة الثورة لا تموت وثوار لبنان لم يتعبوا ولم يملوا، وعادوا بقوة، اليوم الجمعة، إذ أقفلوا معظم الطرقات رافضين الحكومة التي يشكلها الرئيس المكلف حسان دياب، رافعين الشعارات المنددة بالسلطة والحكم. والطرقات المقطوعة حتى الآن هي: نفق نهر الكلب والطريق البحرية اوتوستراد عاليه عند مفرق شويت نزولاً ومحلة ضهر الوحش صعوداً ۔ المزيد من الأخبار استنكار لقرار “اتهامية بيروت” بحق الدكتور الجامعي… Advertisements جنبلاط يطالب بالمساواة… نرفض النفايات اوتوستراد الجية الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع: تعلبايا – مثلث كامد_اللوز – غزة – جب جنين۔ الطرقات المقطوعة في طرابلس : ساحة النور – التبانة – البداوي الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا وعكار: ساحة حلبا – العبدة – البيادر – المحمرة المصدر lebanese-forces

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