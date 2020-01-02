لبنان | لقاء بين دياب وباسيل تمهيداً لإعلان حكومة دياب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يناير 2020 04:15 مساءً - مشاركة أشارت محطة “LBCI” إلى “لقاء يعقد بين الرئيس المكلف حسان دياب ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل للبت بنقاط عالقة حكومياً تمهيداً لإعلان الحكومة قبل نهاية الأسبوع”. المزيد من الأخبار الأجهزة اللبنانية لن توقف كارلوس غصن النيابة العامة تسلمت النشرة الحمراء حول ملف كارلوس غصن ووفقاً للمعلومات، يرغب رئيس الجمهورية ميشال عون في الإسراع بتشكيل الحكومة وهو يسهل الأمور إلى أقصى الدرجات من أجل البدء بمعالجة الأزمة الراهنة

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