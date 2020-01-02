لبنان | الأجهزة اللبنانية لن توقف كارلوس غصن

علمت “​النشرة​” من مصادر خاصة أن الاجهزة ال​لبنان​ية لن تُقدم على توقيف رجل الأعمال ​كارلوس غصن​،

المزيد من الأخبار النيابة العامة تسلمت النشرة الحمراء حول ملف كارلوس غصن بالفيديو: مؤسسات طرابلس مقفلة “بأمر من الثوار”

مشيرة الى أن غصن مواطن لبناني وليس أجنبيا، وطلب التوقيف الصادر عن ​الانتربول​ لا ينطبق على اللبنانيين المقيمين في لبنان الا بحال كانت التهمة التورط بجرائم كبرى، الامر الذي لا يسري على حالة غصن.

وكان الانتربول الدولي قد أرسل طلبا لتوقيف غصن الذي انتقل إلى ​بيروت​ من ​اليابان عبر تركيا