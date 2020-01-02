لبنان | النيابة العامة تسلمت النشرة الحمراء حول ملف كارلوس غصن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يناير 2020 04:15 مساءً - مشاركة أعلن وزير العدل البرت سرحان “ان النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف “بالنشرة الحمراء” من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن.

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