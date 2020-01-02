لبنان | بالفيديو: مؤسسات طرابلس مقفلة “بأمر من الثوار”

في خطوة تصعيدية مع بداية العام 2020، أقدم عدد من الثوار في طرابلس فجر اليوم الخميس،
على تخريب جميع اقفال مداخل المؤسسات العامة في طرابلس كمصلحة المياه، ومؤسسة كهرباء قاديشا، ومؤسسة اوجيرو وشركة Alfa وشركة touch وغيرها،
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إذ خرّبوا الاقفال لمنع فتح الابواب الرئيسية، ووضعوا لافتات كتب عليها: “مغلق بأمر من الثوار”.
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