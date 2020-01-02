لبنان | بالفيديو: مؤسسات طرابلس مقفلة “بأمر من الثوار”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يناير 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يناير 2020 04:15 مساءً - مشاركة

في خطوة تصعيدية مع بداية العام 2020، أقدم عدد من الثوار في طرابلس فجر اليوم الخميس،

على تخريب جميع اقفال مداخل المؤسسات العامة في طرابلس كمصلحة المياه، ومؤسسة كهرباء قاديشا، ومؤسسة اوجيرو وشركة Alfa وشركة touch وغيرها،

المزيد من الأخبار مودعون يقاضون مصارف لبنانية Advertisements الثوار يقطعون طرقات البقاع وبيروت والمرفأ

إذ خرّبوا الاقفال لمنع فتح الابواب الرئيسية، ووضعوا لافتات كتب عليها: “مغلق بأمر من الثوار”.