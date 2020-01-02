لبنان | عكار.. عصيان مدني وإضراب عام غداً الخميس

أعلن ثوار ساحة الثورة المحمرة عكار أن الثورة مستمرّة، كما دعت اصحاب المؤسسات والمحلات التجارية والمدارس والجامعات وغيرها الى الاضراب العام نهار الخميس الواقع في 2-1-2020 والعصيان المدني الشامل الذي يتمثل بعدم دفع الضرائب والرسوم والسندات وغيرها بالإضافة الى التحركات الصباحية امام المؤسسات العامة التابعة للدولة لشلّها.

كما طلب الثوار من جميع المواطنين الوقوف يداً واحدة والتحلي بروح الالتزام تجاه الوطن والثورة.

وجاء في البيان:

“اولاً: بمناسبة الاعياد المجيدة كل عام وأنتم بخير على امل ان تكون السنة الجديدة سنة خير للجميع، وان يكون لبناننا حرّ من الفساد و الطغاة و ان يولد لنا وطن جديد ذو صدرٍ رحب يستقبل احلامنا و طموحاتنا.

ثانياً: نود ان نعلمكم بالنقاط التالية وان نضعكم بكامل المستجدات والتطورات:

المزيد من الأخبار ثوار زحلة يعودون: إضراب عام غداً Advertisements الدولة تستعيد إدارة قطاع الخليوي من ألفا وتاتش

1-الثورة لم تمت والثوار لم يناموا بل كانت الأعياد فرصة للثوار لاستراحة المحارب حيث تم اخذ المبادرة و فتح جميع الطرقات لتسهيل التنقل و التمتع ببهجة الاعياد.

2- نعلمكم ان بعد هذا السكون ستعود عاصفة الثورة لتزلزل اساس الرؤساء ولتجرف الفساد برياحها وامواجها الشعبية، فنحن مستمرون بتحرير بلدنا بالتزامنا في الثورة بمطالبها وأهدافها “كلن يعني كلن” وحسان دياب واحد منن.

وسيتم الانطلاق من جديد ابتداءً من فجر الخميس الواقع في 2-1-2020 لذا كونوا مستعدين.

3- ندعو اصحاب المؤسسات والمحلات التجارية والمدارس والجامعات وغيرها الى الاضراب العام نهار الخميس الواقع في 2-1-2020 مع اصدار بيانات رسمية حول ذلك، بالعصيان المدني الشامل الذي يتمثل بعدم دفع الضرائب والرسوم و السندات و غيرها بالإضافة الى التحركات الصباحية امام المؤسسات العامة التابعة للدولة لشلّها.

لذلك في هذه المحنة يجب الوقوف يدا واحدة والتحلي بروح الالتزام تجاه الوطن والثورة التي تعمل من اجل الجميع، إيد بإيد منعمر بلد جديد. عشتم وعاشت الثورة وعاش لبنان”.