لبنان | رياح الثورة تهب من جديد

اشارت مصادر صحيفة الراي الكويتية إلى انه لن يكون مفاجئاً انفجار معارضة متعدّدة الجهة للحكومة المرتقبة التي ستواجه السيناريوات الأتية:

• غضب الانتفاضة انطلاقاً من الوقائع التي أظهرتْ أن السلطة عاودت تقاسم الحكومة وتسمية الوزراء فيها على نحو يعاكس مطلب ثورة 17 أكتوبر بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.

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• غضباً سنياً باعتبار أن هذه الحكومة تعكس، رئيساً وتشكيلة، انقلاباً مقنَّعاً على التوازنات السياسية – الطائفية بعدما جرت الإطاحة برئيس حكومة تصريف الأعمال زعيم «المستقبل» سعد الحريري.

• الإحجام الدولي – العربي المتوقع عن مدّ يد المساعدة للبنان عبر الحكومة المرتقبة.

• ارتسام ملامح اصطفاف درزي على خلفية ما اعتُبر تهميشاً للمكّون الدرزي في التأليف عبر إسناد حقيبة البيئة إلى ممثّلها في الحكومة، وهو ما عبّر عنه كلام رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط