لبنان | “كارلوس غصن” المتهم بالفساد استطاع الهرب إلى لبنان.. والسفير الياباني يعلق

أكدت وكالة “رويترز” وصول مدير شركة “رينو” السابق كارلوس غصن إلى لبنان على متن طائرة خاصة، قادماً من تركيا.

ونقلت رويترز عن “غصن” قوله: ”لم أفر من العدالة… لقد فررت من الظلم والاضطهاد السياسي“.

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في المقابل، قال السفير الياباني في لبنان ماتاهيرو ياماغوتشي للـmtv، إن “لا معطيات لديّ من الحكومة اليابانية عن هروب كارلوس غصن وفوجئت بما قيل في الإعلام عن عملية أمنية غربية أدت لتهريبه مستبعدا الرواية بشكل مطلق”.

وأُفرج عن غصن بكفالة منذ أكثر من 6 أشهر، لكنه لا يمكنه مغادرة اليابان، بسبب فرض الإقامة الجبرية، بانتظار محاكمته في طوكيو في 21 نيسان 2020.

وأُوقف غصن في تشرين الثاني 2018 بانتظار بدء محاكمته بتهم التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية.