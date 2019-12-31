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لبنان | “كارلوس غصن” المتهم بالفساد استطاع الهرب إلى لبنان.. والسفير الياباني يعلق

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 10:14 صباحاً - كارلوس غصن المدير السابق لرينو-نيسان في طوكيو في صورة بتاريخ 25 ابريل نيسان 2019. رويترز.
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أكدت وكالة “رويترز” وصول مدير شركة “رينو” السابق كارلوس غصن إلى لبنان على متن طائرة خاصة، قادماً من تركيا.

ونقلت رويترز عن “غصن” قوله:  ”لم أفر من العدالة… لقد فررت من الظلم والاضطهاد السياسي“.

 

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في المقابل، قال السفير الياباني في لبنان ماتاهيرو ياماغوتشي للـmtv، إن “لا معطيات لديّ من الحكومة اليابانية عن هروب كارلوس غصن وفوجئت بما قيل في الإعلام عن عملية أمنية غربية أدت لتهريبه مستبعدا الرواية بشكل مطلق”.

وأُفرج عن غصن بكفالة منذ أكثر من 6 أشهر، لكنه لا يمكنه مغادرة اليابان، بسبب فرض الإقامة الجبرية، بانتظار محاكمته في طوكيو في 21 نيسان 2020.

وأُوقف غصن في تشرين الثاني 2018 بانتظار بدء محاكمته بتهم التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية.

المصدر وكالات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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