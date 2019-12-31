لبنان | سجال بين دياب وباسيل حول اسم وزير الطاقة

فيما ينتظر اللبنانيون ما سيصدر من تشكيل حكومة دياب وما يمكن لها ان تقوم به حيال الازمة المزمنة التي يمر بها لبنان، لم تفوح من مطبخ التأليف لغاية الآن أية رائحة حكومية.

وفي السياق، أشارت معلومات لـmtv، ان هناك طرحاً عن حكومة انتقالية موقتة منعاً لاستفزاز الطائفة السنية بعد الرفض الذي قوبلت به من قبل بعض الشخصيات التي أبت التوزير.

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وأضافت، ان “اسم الخبير الاقتصادي غازي وزني بات محسوماً في الحكومة المقبلة لتسلم وزارة المال، ويدور سجال بين الرئيس المكلف حسان دياب ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل حول الاسم الذي سيتسلم وزارة الطاقة، ما يعني ان السلطة لم تستجب لإرادة الناس ولا تزال تتقاسم الجبنة في ما بينها.

من جهتها، أشارت مصادر مطلعة لـ”lbc” إلى أن “هناك حلحلة على مستوى التشكيل والعقد المتبقية يُعمل على تذليلها وما لم يحدث أي مفاجأة، فالحكومة قد تولد في الأيام المقبلة”. وتابعت “كلما تعثرت عملية التشكيل كلما تعثرت الأوضاع المادية، فالموضوعان مترابطان”.