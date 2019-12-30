لبنان | المصارف للمواطن: “منعرف شو بدك بس ما رح نعطيك”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 ديسمبر 2019 10:16 مساءً - نشر حساب مدونة” بلوغ بلدي” في “فايسبوك” مجموعة من الصور لأسماء بعض المصارف، مع إدخال تعديلات على شعاراتها، لتتناسب مع الوضع الراهن الذي يواجهه المواطن اللبناني جرّاء الإجراءات التعسفية التي تتبعها المصارف بحق المودعين والمواطنين. ولاقى المنشور الساخر تفاعلاً بين مستخدمي مواقع التواصل، وعبّر كثيرون عن تأييدهم للشعارات الجديدة للمصارف، والتي بينها “بنك الاعتماد، مغلق لكم، بدلاً من قريب لكم”، و”راحة وبسكويت بزيادة عليكم” بدلاً من “راحة البال” الذي يعتمده بنك “لبنان والمهجر”، و”منعرف شو بدك، بس ما رح نعطيك”، لبنك “مجموعة البحر المتوسط”. Advertisements المزيد من الأخبار بسبب القيود المصرفية.. مستقبل 70 ألف طالب لبناني في الخارج مهدّد! مشاورات دياب الحكومية.. حسب أوامر باسيل والثنائي الشيعي

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