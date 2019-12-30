لبنان | لقاء باسيل ـ هيل لم يكن ايجابياً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 ديسمبر 2019 01:13 مساءً - مشاركة نقلت “نداء الوطن” معلومات عن تسلّم ديبلوماسي عربي تقارير تشير إلى أن اللقاء بين الوزير جبران باسيل والموفد الأميركي ديفيد هيل لم يكن إيجابياً بخلاف الأجواء التي حاول الأول أن يروّجها عبر الإعلام. المزيد من الأخبار اعتصامات امام عدد من المصارف احتجاجا على السياسات المالية “هجمة مرتدة” للسلطة… والإنتفاضة “تشيح”… وكان وكيل ​وزارة الخارجية الاميركية​ للشؤون السياسية “ديفيد هيل” قد وصل بيروت في العشرين من الشهر الجاري, جال على عدد من السياسيين لتشجيعهم على الالتزام بالإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تؤدي إلى بلد مستقر ومزدهر وآمن.

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