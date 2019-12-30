كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 ديسمبر 2019 01:13 مساءً - مشاركة نفّذ عدد من المحتجين تحركات واعتصامات أمام المصارف في منطقة قبرشمون، تحت شعار “مش دافعين”. وحمل المعتصمون لافتات وأطلقوا شعارات مناهضة لسياسة المصارف. المزيد من الأخبار “هجمة مرتدة” للسلطة… والإنتفاضة “تشيح”… Advertisements «حزب الله» يُخيّر الثورة.. حكومة “دياب” أو الفوضى! وتحت شعار “بدنا مصرياتتا” نفذ عدد من أبناء البقاع اعتصامًا أمام مصرف لبنان في زحلة. كما اعتصم محتجون امام مصرف لبنان في طرابلس احتجاجا على السياسات المالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اعتصامات امام عدد من المصارف احتجاجا على السياسات المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.