لبنان | استعدّوا لمنخفضٍ جوّي جديد اعتباراً من بعد ظهر الإثنين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:18 مساءً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع استمرار ظهور ضباب على المرتفعات صباحا وارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح شديدة ويتحول الى غائم وتنخفض الحرارة في شكل ملحوظ.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: تنحسر العاصفة (LOULOU) عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من هذا النهار ويعود ليتأثر بمنخفض جوي اعتبارا من بعد ظهر يوم الاثنين.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم مع تساقط أمطار محلية خصوصا في المناطق الجنوبية وثلوج على ارتفاع 1400 متر، يتحسن الطقس تدريجا في الفترة المسائية ويتحول الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات صباحا وارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح شديدة تقارب الـ 65 كم/س. يتحول الطقس تدريجا ابتداء من بعد الظهر الى غائم وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ وتتساقط أمطار متقطعة واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون في المناطق الداخلية.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع رياح ناشطة وأمطار متفرقة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400م وما فوق.

المزيد من الأخبار أموال السياسيين التي تم تهريبها.. جرى تحويلها في ذروة أزمة السيولة!! Advertisements هل حقاً يتمنى سعد الحريري العودة لتشكيل الحكومة؟

– درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 12 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 13درجة، في الداخل من 6 الى 12 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و 40 كلم/س وقد تصل الى 50 كم/س .

– الانقشاع: متوسط إلى سيء بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 95 %.

– حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:16,37 ساعة غروب الشمس: 6,42.