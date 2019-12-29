لبنان | فيديو: الثوار يطلقون دعوات في كل مناطق لبنان للمشاركة بـ #ثورة_رأس_السنة لنودّع لبنانهم ونستقبل لبناننا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 ديسمبر 2019 01:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 ديسمبر 2019 01:14 مساءً - مشاركة

أطلق ناشطون في مواقع التواصل في كل مناطق لبنان دعوات للمشاركة في “#ثورة_ رأس_السنة” 2020، من خلال التجمّع في ساحة الشهداء، لوداه العام 2019 واستقبال لبنان الجديد.

وتناقل الناشطون مقطع فيديو ورد فيه أنّ “رأس السنة هذه المرة لن يكون مثل السنوات السابقة”، و”رح نتلاقى سوا بساحة الشهداء لنودّع سنة 2019، لبنان الفساد، لبنان الطائفية والقمع والاستزلام، ونستقبل سوا لبنان الجديد يللي رح تكون سنة 2020 بداية ولادته…”.

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وتفاعل مغردون مع هذه الدعوات، ونشرت الناشطة سارة عساف تغريدة قالت فيها: “كلنا بالساحة لنودّع لبنانهم، لأنو 2020 رح يكون لبناننا”.