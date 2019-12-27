لبنان | الحريري وقّع مراسيم ترقية الضباط.. رغم معارضة بوصعب لذلك

وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري جميع مراسيم ترقية الضباط التي أعدتها قيادة الجيش، كما وردت إليه، مساء اليوم الخميس. ويتضمن من هم برتبة عقيد وما دون.

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وكانت وكالة“اخبار اليوم” انه يدور خلاف بين قيادة الجيش ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب،

يتعلق بتمديد خدمة 1300 عسكريا من بينهم ٧٦٧ لم يبلغوا سنوات الخدمة التي تخولهم الحصول على معاش تقاعد وهي ١٨ سنة وما فوق, لكن بو صعب رفض التوقيع على هذا التمديد بحجة مراجعة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل لأنه يرتب أعباء مالية على خزينة الدولة كما يقول.