احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
علمت وكالة “اخبار اليوم” انه يدور خلاف بين قيادة الجيش ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب،
يتعلق بتمديد خدمة 1300 عسكريا من بينهم ٧٦٧ لم يبلغوا سنوات الخدمة التي تخولهم الحصول على معاش تقاعد وهي ١٨ سنة وما فوق، وتحتاج قيادة الجيش لخدماتهم في قطعات متعددة نظرا لتوقف التطويع.
المزيد من الأخبار
“جرائم المعلوماتية” يستدعي ربيع الأمين: مروان خير الدين…
فيديو وصورة.. الدخول إلى المصرف بفأس: عنف بوجه الإذلال
لكن بو صعب يرفض التوقيع على هذا التمديد بحجة مراجعة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل لأنه يرتب أعباء مالية على خزينة الدولة كما يقول،
في حين ترى مصادر عسكرية أن لا أعباء إضافية حاليا في حال حصل تمديد خدمتهم باعتبار أنهم مازالوا يتقاضون رواتبهم وأن عملية التمديد هذه لا تحتاج سوى لتوقيع وزير الدفاع بموجب قانون الدفاع.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قيادة الجيش تطالب بتوقيع قانون تمديد خدمة (1300 عسكري).. و “بو صعب” يرفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.