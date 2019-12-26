لبنان | اعتصام لثوار النبطية امام مصرف لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 ديسمبر 2019 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ ثوار النبطية اعتصاما امام فرع مصرف لبنان في المدينة، اليوم الخميس، احتجاجا على السياسة المالية لحاكم المصرف رياض سلامة في “حق معظم المودعين في المصارف”، وعمد أحدهم الى كتابة عبارة “مش دافعين” عند مدخل المصرف. المزيد من الأخبار سعر الدولار لدى الصرافين اليوم الخميس Advertisements أزمة جديدة.. شركات التأمين في مأزق واكد المحتجون ان الاعتصام “يندرج في إطار العصيان المدني الذي أطلقه الحراك لمواجهة المصارف التي تحجب اموال المودعين الصغار”، داعين المواطنين الى “عدم دفع اموال القروض وتحديدا الصغيرة منها، وقروض السيارات والشخصية”، مؤكدين “مواصلة الحراك لتحقيق مطالبنا”. المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

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