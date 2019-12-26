لبنان | سعر الدولار لدى الصرافين اليوم الخميس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 ديسمبر 2019 07:16 مساءً - في ديسمبر 26, 2019 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس المزيد من الأخبار Advertisements أزمة جديدة.. شركات التأمين في مأزق “مصائب” السنّة كثيرة: أزمة التمديد للمفتي مالك الشعار 2000 ليرة للشراء مقابل 2050 ليرة للمبيع.

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