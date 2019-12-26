لبنان | أزمة جديدة.. شركات التأمين في مأزق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 ديسمبر 2019 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علىَ حِسابهِ على “تويتر”، غرّد الإعلامي جان عزيز قائلاً: ” للتنبيه قبل الكارثة: “غالبية شركات التأمين في لبنان وسطاء لشركات خارجية. المزيد من الأخبار “مصائب” السنّة كثيرة: أزمة التمديد للمفتي مالك الشعار حكومة دياب: هؤلاء اعتذروا وهؤلاء طاروا.. Advertisements وأموالن بالليرة وبالبلد. ومطلع السنة لازم يدفعوا لشركاتن برا. بينما التحويل من الليرة إلى الدولار صعب والتحويل من لبنان للخارج أصعب ممكن نصير فجأة بلا أي تغطية، رغم إنو دافعين المتوجب علينا …”

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