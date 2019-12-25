كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:29 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكدت أوساط تيار المستقبل تعقيبا على كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عبر “الأنباء” أن “الأمور ذاهبة الى التصعيد مع الوزير جبران باسيل باسيل والعهد، وقد كان الحريري واضحًا برسالته بأنه لن يترأس أي حكومة يكون فيها باسيل إلا اذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية”، مشددة على أن “لا دور لتيار المستقبل في تشكيل الحكومة، وكل ما حُكي عن أن الحريري سهّل عملية التأليف مع الرئيس المكلّف هو غير صحيح، وأما من يجب أن يسهّل هم الذين عيّنوا حسان دياب”. وكشفت أوساط “المستقبل” لـ”الأنباء” أن “الوزير باسيل يتدخل في كل تفاصيل عملية التأليف” وأنه “أعطى الرئيس المكلّف حسان دياب لائحة تضم 50 اسمًا ليختار من بينها تشكيلته الحكومية”. المزيد من الأخبار حزب الله يتحايل على المجتمع الدولي Advertisements نيويورك تايمز: مصور الثورة الإيرانية ضد الشاه يروي.. ما أشبه الليلة… وشددت على ان تيار المستقبل لم ولن يدخل في لعبة الشارع الذي يتحرّك من تلقاء نفسه، لأنه يعتبر ان ما حصل يتعلّق بكرامة الطائفة السنية المستهدفة. وإذ يلفت مراقبون إلى تكرار الدور الذي لعبه الوزير باسيل في حكومة الحريري من ناحية التدخل بصلاحيات الرئاسة الثالثة, لنفس الدور الذي يلعبه اليوم في حكومة دياب المرتقبة _إن وُلدت_ من ناحية الإشراف على التأليف واقتراح الأسماء التي يراها باسيل مناسبة، وبالتالي جكومة باسيلية على هوى العهد والثنائي الشيعي

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | باسيل يمطر “حسان دياب” بخمسين اسماً ليختار منها تشكيلته الحكومية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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