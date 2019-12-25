لبنان | حزب الله يتحايل على المجتمع الدولي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:29 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكدت مصادر قريبة من الثنائي الشيعي لـ”الأنباء” أن “حزب الله مصمم على تقديم كل التسهيلات، المزيد من الأخبار عون: افترضوا أن تكون حكومة جبران باسيل ألا يحق له أن يشكل الحكومة Advertisements “قطبة مخفية لتبادل المنافع”.. هكذا ساعد الحريري بتكليف… وهو يستعجل التأليف لاعتباره أن الجو الدولي مؤاتٍ حيث لا اعتراضات واضحة على حسان دياب،ما يعني هناك فرصة لتمرير تشكيل الحكومة خاصة إذا نجح الفريق الداعم لها في إظهارها بالشكل الذي قد ينال الرضى الدولي”.

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