لبنان | عون: افترضوا أن تكون حكومة جبران باسيل ألا يحق له أن يشكل الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 01:28 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تسبب إعلان تسمية حسان دياب لتشكيل الحكومة اللبنانية بلبلة بعد ان ظهر بأنها حكومة جبران باسيل وحزب الله.

قال الرئيس ميشال عون، “افترضوا أن تكون حكومة جبران باسيل ألا يحق له أن يشكل الحكومة؟

باسيل لديه اكبر كتلة نيابية في البرلمان ولكن هذا الكلام غير صحيح يشكل الحكومة من يجب أن يشكلها”.

وسأل عون عقب لقائه البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، هل يحسدني الحريري على “روائي”؟”.

واعتبر أن اللون ليس بالتكليف إنما بالتأليف.

وأكد أن الحكومة ليست حكومة حزب الله بل حكومة كل اللبنانيين من بينهم حزب الله.

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وأضاف عون، “أعتقد أن الحكومة لن تكون تكنوسياسية بل تكنوقراط”.

وتابع، “غير صحيح أن الميثاقية بخطر لقد انتظرنا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أكثر من 100 يوم ولكنه اعتقد انه يلعب بزهرة الـmargerite”.

وعايد عون اللبنانيين بالعيد.

والجدير ذكره بأنه تمّ تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بعد فشل أكثر من محاولة لاختيار مرشح لتولي منصب رئيس الحكومة منذ استقالة سعد الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

ولد دياب في بيروت عام 1959 وعيّن وزيراً للتربية والتعليم ووزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011.

وبعد إعلان التكليف دعا الثوار والمتظاهرين إلى رفض دياب وتناول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تقريرا تلفزيونيا عن كتاب أصدره دياب حين كان وزيراً عن إنجازاته خلال ولايته الوزارية، وعلى حساب وزارة التربية والتعليم بكلفة 70 مليون ليرة لبنانية. وتجمع عدد من المتظاهرين أمام مجلس النواب رفضاً لتكليفه.