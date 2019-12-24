لبنان | الحريري: الحكومة المقبلة لباسيل.. والعونيون يردون:”ما إلك إلا بابا نويل”

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اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أن “الحكومة المقبلة ستكون حكومة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل”، مؤكداً أنه “لن أترأس اي حكومة يكون فيها باسيل”.

وأضاف في دردشة مع الإعلاميين: ” لا يمكن ان أعمل مع من يهاجمني على الدوام وبيربحني جميلة، ولم ألتقِ الرئيس المكلّف حسان دياب قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع انما قبل اسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها”.

وتابع الحريري: “رئيس مجلس النواب نبيه بري يعلم انني لا ألعب بالنار انما تعوّدت على إطفائها ولست نادماً على الاطلاق”.

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وشدد على أن “لا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد ولم أسمّ الرئيس المكلّف ولا تغطية له ولا ثقة اذا اقتضى الأمر”.

في المقابل غرد النائب ادي معلوف عبر تويتر ورد على الحريري ساخرًا: مأزوم؟ مستقيل وحردان؟ عم ينتقدوك يلي حواليك؟ مغلط بحساباتك وبدك تفش خلقك بحدا؟ مش عم تطلع من كابوس سفرة تشرينية؟…

وأضاف: صدقني ما إلك إلا بابا نويل تيحللك ياها، جبران باسيل ما فيه يعملك شي !!! الليلة ليلة عيد… بكفي هلقد Joyeux Noel.”

أما النائب ابي خليل وبدوره، غرّد قائلا: “لا ينفع البلد الحرد السياسي والمراهقة ولا تدار شؤون الناس بالانفعالية انما بالعمل الجدي والدؤوب وتعاون الجميع للنهوض من الازمة الحالية.”