لبنان | الثنائي الشيعي لدياب: لا تبالغ في الوعود

كشفت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة” أن “الثنائي الشيعي لم يستسغ ما ذكره الرئيس المكلف حسان دياب عن عزمة تشكيل حكومة مستقلين غير حزبيين،

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فبعث له عبر موفدين، بأن ظروف هكذا حكومة غير متوافرة، وبالتالي عليه ألا يبالغ في حجم الوعود، باعتبار أن قوى الثامن من آذار لا يمكن أن تقبل إلا بحكومة تكنوسياسية،

في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، حيث نقل عن مسؤول بارز في هذا الفريق، أن ما يسمى بحكومة مستقلين أمر غير وارد”.