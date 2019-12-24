كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 01:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية عبر تويتر : المزيد من الأخبار “حزب الله” وحلفاؤه يتراجعون عن صيغة التكنوسياسية!! Advertisements العالم يُطلق حكمه “القاسي” اذا شُكّلت حكومة لون واحد! “حتى الآن طبخة الحكومة تُظهر أنها حكومة ظاهرها مستقلّ وباطنها مرتبط بباسيل، حكومة تضمّ مستقلّين تاريخهم تسويات مع أصحاب النفوذ والسلطة وسياسيين مشهود لهم بالتقلّب. إلا إذا الله ألهم الرئيس المكلّف.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فرنجية: حكومة ظاهرها مستقلّ وباطنها مرتبط بباسيل!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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