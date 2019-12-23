لبنان | طهران تتمنى القضاء على الثورة.. وترحب بتكليف دياب

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قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، لـRT إن التظاهرات المتواصلة في لبنان بعد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة تتم بتحريض من قبل السعودية وإسرائيل.
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وأعرب ولايتي عن ترحيب طهران بتكليف دياب، مضيفا: “نحترم أي قرار يتخذه الشعب اللبناني”، معبراً عن قناعته بأن التظاهرات في لبنان ستتضاءل وتنتهي مع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب الشعب اللبناني.
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