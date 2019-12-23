لبنان | طهران تتمنى القضاء على الثورة.. وترحب بتكليف دياب

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، لـRT إن التظاهرات المتواصلة في لبنان بعد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة تتم بتحريض من قبل السعودية وإسرائيل.

المزيد من الأخبار

وأعرب ولايتي عن ترحيب طهران بتكليف دياب، مضيفا: “نحترم أي قرار يتخذه الشعب اللبناني”، معبراً عن قناعته بأن التظاهرات في لبنان ستتضاءل وتنتهي مع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب الشعب اللبناني.