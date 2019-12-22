لبنان | “هادسون” الأميركي: لدى الحريري وحزب الله إهتماماً مشتركاً

أكدّ الباحث والخبير في الشؤون الأمنية في الشرق الأوسط في معهد “هادسون” الأميركي، مايكل دوران، بأن “لدى الرئيس سعد الحريري وحزب الله اهتماماً مشتركاً بالنظام الطائفي في الوضع الراهن، كون المظاهرات التي نزلت الى الشارع تهددهما معاً، والإثنان لديهما رغبات متساوية بوضع المنتخبين في صناديق طائفية”.

وفي سلسلة تغريدات له عبر “تويتر”، تابع دوران، “اللعبة تكون كما التالي ان الحزب يدعم دياب، وكل الآخرين بما فيهم انا نقول ان (الرئيس المكلف حسان دياب هو رهن حزب الله)، بعدها يأتي دور الحريري، يتقدم ويصرخ مكانك (نصر الله لن اسمح باستخدام السنّة وضربهم بعرض الحائط)، بعدها يمتطي حصانه الأبيض ويعود الى بلدته معتبراً نفسه انه الشخص الذي منع سيطرة حزب الله، بينما في الواقع ان سعد ونصرالله يحاولان اعادة البزنس كما كان سابقاً”.

وأضاف، “بالمختصر دياب أبله، همممم مثير للإهتمام، وبغض النظر لرفض داعميه إلا أن سعد يظهر في العلن دعمه لـ دياب”.

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ورأى أنه “لذلك كله عمل الحريري على إنزال مناصريه الى الشارع لإثارة الشغب والنعرات الطائفية وفتح المحور القديم الجديد للفتنة في كورنيش المزرعة بعد تكليف حسان دياب لرئاسة حكومة لبنان، وعدا عن أنه يريد الابقاء على النظام القديم فهو يتعمد إرسال رسالة الى الاوروبيين والاميركيين بأنه الأساس في استقرار البلد، متناسياً أنه هو من جلب الذّل والخذلان لاهل السنّة في لبنان منذ سنة 2005 وانه السبب في الاحباط السني”.

وتابع دوران “شباب السنّة يسجنون في عهده واصحاب القمصان السود والبلطجية يتركون، أتى بالعماد ميشال عون الى القصر الجمهوري ووافق على قانون انتخابي يضر بالجسم السنّي، وفوق هذا حارب كل الرجال الاقوياء من السنّة لكي يبقى الاوحد” مضيفاً: “عمل مع حزب الله من تحت الطاولة والان يعمل معه لانقاذ النظام السياسي الطائفي للعودة الى كرسي رئاسة الحكومة، كونه ونصرالله يعتبران أن بقاء الثوار على الارض خطر على مستقبل نظامهما”.

وأضاف، “لان حزب الله يعتبر الحكومة الحريرية هي حكومته والحريري مجرد صورة، لذلك يصرّ على عودته الى الحكم من اجل الحفاظ على النظام الذي يمسك به الحزب ومن خلفه طهران، وما المواجهات التي اندلعت بين “تيار المستقبل” من جهة والقوى الامنية والجيش من جهة اخرى في منطقة كورنيش المزرعة، الا مجرد مسرحية والدليل بقاء عناصر “حركة امل” متفرجين، كون المخطط الذي وضعه حزب الله مع الحريري يقتضي ذلك، فكل ما يريدانه اشعال نار الطائفية بعيداً عن المواجهات الحقيقية، وذلك لإعادة تذكير مناصريهم بأنهم في خطر يتهددهم من الطرف الآخر”.

وختم “للأسف الحريري ليس سوى اداة في يد “حزب الله” في حين ان مناصري التيار الازرق آداة بيد سعد وتالياً الحزب، واذا كان المخطط واضح ومكشوف، فليس على اهل السنّة سوى متابعة الأمور بعين العقل وليس بعين المذهبية والطائفية”.