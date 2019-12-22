لبنان | انطلاق أكثر من 700 محام إلى السجون للاطلاع على أحوال المساجين

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تجمع أكثر من 700 محام صباح اليوم الأحد أمام بيت المحامي للانطلاق إلى السجون للاطلاع على أحوالها وأحوال المساجين فيها.

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وفي هذا الإطار، قال نقيب المحامين ملحم خلف لـLBCI: “المحامون هم في خدمة المجتمع والناس والمبادرة اليوم هي تأكيد على دور المحامي والسلطة القضائية”.