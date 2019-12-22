لبنان | رسالة قاسية إلى باسيل

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نقل موقع “لبنان ٢٤” عن مصادر مطلعة ان الرسائل التي حملها مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفد هيل الى المسؤولين اللبنانيين كانت مخففة وفيها الكثير من الإيجابية،

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لكن الرسالة القاسية الوحيدة كانت لوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، الذي تقصد هيل زيارته من اجل تسليمه هذه الرسالة.