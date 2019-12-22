لبنان | رسالة قاسية إلى باسيل

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نقل موقع “لبنان ٢٤” عن مصادر مطلعة ان الرسائل التي حملها مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفد هيل الى المسؤولين اللبنانيين كانت مخففة وفيها الكثير من الإيجابية،
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لكن الرسالة القاسية الوحيدة كانت لوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، الذي تقصد هيل زيارته من اجل تسليمه هذه الرسالة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.