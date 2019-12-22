لبنان | إحياء ذكرى أربعين علاء أبو فخر في خلدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 ديسمبر 2019 01:19 صباحاً - أحيا رفاق شهيد خلدة علاء بو فخر وأصدقاؤه وعائلته، ذكرى الأربعين في مكان استشهاده عند مثلث جسر خلده. وتجمع المشاركون حول المكان الذي سقط فيه، راسمين خريطة لبنان بالشموع والزهور.
وشارك في احياء المناسبة الفنان بديع أبو شقرا وفرقته الموسيقية، بأغان وطنية وأخرى من وحي التحرك الاحتجاجي، فيما رفعت لافتة كبيرة على الجسر حملت عبارة “ساحة الثائر الشهيد علاء ابو فخر”.
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