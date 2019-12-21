لبنان | “مش دافعين”.. الثوار يدعون لوقف دفع الضرائب

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 ديسمبر 2019 10:19 مساءً - نفذ الثوار وقفة احتجاجية أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، في بيروت وصيدا، تحت شعار “مش دافعين”، للدعوة إلى “الامتناع عن دفع الضرائب والرسوم، والتوقف عن تسديد القروض المصرفية المستحقة، إلى حين استرجاع الحقوق”.
وتستمر الثورة في يومها 66 على التوالي، إذ يصر الثوار على تشكيل حكومة تكنوقراط. وعبر بعض الثوار عن رفضهم تكليف حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة.
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