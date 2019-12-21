احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أكدت مصادر مقرّبة من حزب الله، أن “الحزب سيُشارك حتما في الحكومة، لكن مستوى المشاركة يتحدد تبعا للمستجدات”.
وشددت المصادر لـ”المركزية”على أن “الحزب حريص على عدم فرض شروط مُسبقة على الرئيس المكلّف حسان دياب وتسهيل مهمته حتى النهاية مع مواكبة عمله خطوة بخطوة”، لافتةً إلى أن “الحزب يحبّذ أوسع مشاركة في الحكومة كي لا تتم عرقتلها وأن تحظى بثقة المجلس النيابي”.
المزيد من الأخبار
واعتبرت أن “الإتيان بوزراء مستقلّين بحت أشبه بحلم لا يمكن تحقيقه، إذ لا يوجد في لبنان مستقلّون، فمجلس الوزراء يضمّ القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي”.
وأشارت إلى أن “حزب الله يصرّ على تعيين وزراء من أصحاب الكفاءة يتمتّعون بنظافة الكفّ وأن يتحسسوا بوجع وهموم الناس ويتّخذوا قراراتهم على هذا الأساس”، وسألت: “ما نفع أن يكون تقنيًا في وزارته ولا يملك حسًّا تجاه آلام الناس”؟
وأوضحت المصادر ردا على سؤال، أن “الحراك الشعبي، وعلى أحقية مطالبه، لا يمكنه وحده تحديد شكل الحكومة وهويتها، خصوصًا أنه بات حراكات عدة ومن دون قيادة موحّدة”، إلا أنها أثنت على الحراك “الذي ساند الحزب في رفعه للواء محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة”. وأنهت المصادر المقرّبة من حزب الله بالإشارة إلى أن “مرحلة تشكيل الحكومة لن تطول”.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حزب الله: الوزراء المستقلون “حلم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.