لبنان | ستاندرد آند بورز: تصنيف لبنان عند CCC/C مع توقعات سلبية

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أكدت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” تصنيف لبنان عند CCC/C مع توقعات ونظرة سلبية لاقتصاد البلاد.
وذكرت الوكالة أن “لبنان قد يواجه في نهاية المطاف خيارات سياسية صعبة فيما يتعلق بالأنظمة النقدية والمصرفية في المستقبل”.
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ولفتت الى إن “مخاطر طول أمد الفراغ السياسي تزيد الغموض بشأن السياسات”، مشيرة الى أن “نظام تقاسم السلطة القائم على الدين في لبنان يمكن أن يؤخر أي حل سياسي بشأن تشكيل الحكومة”.
وأشارت “ستاندرد أند بورز”، إلى أن “الإصلاحات المحتملة ربما لا تكفي لإيجاد حل جذري للضغوط المالية والاقتصادية الكبيرة”.
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