لبنان | الخارجية الفرنسية: المعيار الوحيد هو كفاءة الحكومة في خدمة اصلاحات ينتظرها الشعب

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أعلنت السفارة الفرنسية في بيان، ان “المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية قالت، ردا على سؤال عما اذا كانت فرنسا تعتقد أن تعيين السيد حسان دياب رئيسا للوزراء في لبنان يمكن أن يسهل الإصلاحات الضرورية من أجل الحصول على المساعدات المالية الدولية:
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“ليس من شأننا التعليق حول تأليف الحكومة اللبنانية المستقبلية. الأمر عائد إلى المسؤولين اللبنانيين للقيام بهذا، مع مراعاة المصلحة العامة لجميع اللبنانيين. يجب أن يكون المعيار الوحيد هو كفاءة هذه الحكومة في خدمة الإصلاحات التي ينتظرها الشعب”.
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