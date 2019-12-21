لبنان | مواجهات بين الجيش والمتظاهرين في كورنيش المزرعة.. وثوار يتجمعون أمام منزل دياب

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تحولت منطقة كورنيش المزرعة الى ساحة مواجهة بعد محاولة الجيش والقوى الأمنية فتح الطريق ما أدى الى مواجهة مع المتظاهرين، مساء اليوم الجمعة، ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات في صفوف الجيش.
وانسحب المتظاهرون في كورنيش المزرعة الى الطريق الفرعية باتجاه طريق الجديدة وقطعوا الطريق بإشعال الاطارات والجيش يطاردهم في حين بات أوتوستراد كورنيش المزرعة خاليا من المتظاهرين، إذ عمدوا إلى رمي الحجارة والمفرقعات النارية بكثافة باتجاه الجيش وقوى مكافحة الشغب.
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وتراجع الجيش الى الخلف للاحتماء من رمي الحجارة والمفرقعات النارية، وأطلقت القوى الأمنية القنابل الغاز المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين.
فيما تجمع الثوار أمام منزل الرئيس المكلف حسان دياب، مساء اليوم الجمعة، في تلة الخياط.
ووصل بعضهم من ساحة الشهداء في تظاهرة جابت شوارع العاصمة.
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