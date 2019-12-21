لبنان | حال الطرقات حتى مساء اليوم الجمعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 ديسمبر 2019 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا عكار هي: -ساحة حلبا

-المحمرة

-ساحة العبدة

-الحصنية

-البيادر

– مفرق وادي الجاموس

– السنديانة

-مفرق كوشا

– مفرق ببنين المزيد من الأخبار Advertisements ▪أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس فهي :

– ساحة النور

-البداوي

– البالما

-التبانة تحت جسر المشاة

-دوار الميناء

-طريق المئتين ▪الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي: -تعلبايا

-الطرقات الداخلية تعلبايا

-سعدنايل

-المرج

-اوتوستراد زحلة

– جديتا العالي

– القرعون

-كامد اللوز – جب جنين

-غزة

– مفرق الصويري

– مفرق راشيا المصنع

– الاوتوستراد العربي تعنايل

– كسارة

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