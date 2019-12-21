لبنان | “ستاندرد آند بورز” تخفض تصنيف البنوك اللبنانية

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قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيفها طويل الأجل لبنك عودة وبلوم وBankmed منCCC إلى درجة SD أو (selective default)، الذي يعني التعثر الانتقائي.
كما قامت الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني قصير الأجل لكل من بنك عودة وBankmed من C إلى (SD).
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وأشارت “ستاندر آند بورز” إلى أن تعديل تصنيفها لهذه البنوك يأتي بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف لبنان من بينها الطلب من البنوك دفع نصف قيمة الفوائد على الدولار بالليرة اللبنانية.
ومن جهة أخرى، وافق مجلسا إدارة بنك بلوم وبنك بيبلوس على زيادة رأسماليهما بما يمثل 10% من حقوق حملة الأسهم العادية، في وقت رفع بنك بيبلوس رأسماله بـ135 مليون دولار من خلال إصدار مقدّمات نقدية قابلة للتحويل إلى أسهم.
وكان مصرف لبنان قد طلب من البنوك اللبنانية زيادة رأسمالها بما يصل إلى 20% بنهاية يونيو 2020.
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