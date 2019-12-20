لبنان | قطع عدة طرقات في البقاع

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قطع الثوار، مساء اليوم الجمعة، عدة طرقات ة ضمن نطاق البقاع، منها: تعلبايا، والطرقات الداخلية تعلبايا ، وسعدنايل، والمرج، واوتوستراد زحلة، وجديتا العالي، وكامد اللوز ، وجب جنين، وغزة، ومفرق راشيا المصنع، والاوتوستراد العربي تعنايل، وكسارة.
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وتستمر الثورة في يومها الـ65 على التوالي، ويطالب الثوار بتشكيل حكومة تكنوقراط. وانتفض العديد منهم، مساء أمس الخميس، احتجاجاً على تكليف حسان دياب لتشكيل حكومة جديدة.
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