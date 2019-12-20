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يُجري رئيس الحكومة المكلّف حَسان دياب غداً السبْت الإستشارات النيابية غير المُلزمة في مجلس النواب، حيث سيلتقي النواب للوقوف عند آرئهم بشأن شكل الحكومة.
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لكن تزامناً مع هذه الإستشارات، يرتقب أن يلجأ المحتجون إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية لاسيّما في محيط مجلس النواب، حيث وضعت جدراناً إسمنتية منعاً لوصول المحتجين إلى ساحة النجمة.
ومع هذا التوجه، وفي مقابل هذا التوجه، ثمّة قرار واضح لدى القوى القوى الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي، بعدم السماح بقطع الطرقات إطلاقاً.. فكيف سيكون مشهد الغد؟
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خطوة وقرار مقابل.. كيف سيكون مشهد الغد في وسط بيروت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.