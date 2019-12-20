احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل أنني “أحضّ السياسيين على القيام بإصلاحات مستدامة لدعم الرخاء والإستقرار في لبنان ولا بد من وضع المصالح السياسية جانبًا وتشكيل حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات”.
المزيد من الأخبار
وأضاف، “ندعم مقاربة اللبنانيين بتظاهراتهم السلمية ولا نؤيد العنف”. وقال، “الولايات المتحدة تدعو القوى الأمنية إلى مواصلة ضمان سلامة المتظاهرين أثناء مشاركتهم في التظاهرات السلمية والى ضبط النفس من قبل الجميع فلا مكان للعنف في الخطاب المدني”.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هيل من بعبدا: لإصلاحات مستدامة وندعم تظاهرات اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.