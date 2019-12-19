لبنان | هذه هي الطرقات المقطوعة بعد تكليف “حسان دياب”

قطع الثوار الطرقات ضمن نطاق البقاع: تعلبايا، سعدنايل، المرج، وقطعوا السير على اوتوستراد البداوي بالاتجاهين، وطريق عام المنية، إضافة إلى طريق جب جنين، والبقاع الأوسط، وبر الياس، وطريق المصنع، وطريق عام البيرة، وطريق دير عمار، وطريق عام حلبا، طرقات في عكار، أوتوستراد الناعمة بالإتجاهين، وطريق عام الجيّة بالإتجاهين وتحويلها الى الطريق البحرية، وقام عدد من المحتجين بقطع الطريق العام في التبانة والطريق الدولية مقابل فندق “كواليتي ان” بالاتجاهين، وتجمع عدد من المحتجين امام مستديرة السلام في طرابلس، واوتوستراد كفر حزير – الكورة، طريقي عائشة بكار باتجاه الصنائع والكولا تحت الجسر، والمسلك الغربي للاوتوستراد في الهري بالإطارات المشتعلة.

اما في زحلة فالطرقات المقطوعة هي: مكسة العالي – جديتا العالي – كامد اللوز – جب جنين – حوش الحريمة – القادرية – غزة.

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وقطع السير على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت، وطريق قصقص، والطرقات في فردان – الكونكورد وكركول الدروز، وطريق المدينة الرياضية، وأوتوستراد برجا بالاتجاهين، كورنيش المزرعة – جامع عبد الناصر.

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وجنوباً: قطع السير عند دوار ايليا – صيدا، واوتوستراد السعديات الدامور.

وتستمر الثورة لليوم الـ64 على التوالي، وسط غضب عارم في الشارع بعد تسمية وزير التربية السابق حسان دياب رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة.