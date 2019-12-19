لبنان | بالأرقام.. هذه حصيلة الإستشارات النيابية حتى اللحظة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 ديسمبر 2019 07:19 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 ديسمبر 2019 07:19 مساءً - مشاركة

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يواصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراء الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا بجولتها الثانية، وقد جاءت الحصيلة حتى اللحظة على الشكل التالي:

– لا تسمية 42 صوتاً

– حسّان دياب حصل على 44 صوتاً

– نواف سلام حصل على 12 صوتاً

– حليمة قعقور حصلت على صوت واحد

وجاء التصويت في الجولة الثانية على الشكل التالي:

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– كتلة “اللقاء التشاوري” سمّى الوزير السابق حسان دياب

– تكتل “الجمهورية القوية” ل يسمِّ أحداً

– النائب فؤاد مخزومي لم يسمَِ أحداً

– النائب جميل السيد سمّى حسان دياب

– النائب أسامة سعد لم يسمِّ أحداً

– النائبة بولا يعقوبيان تسمّي حليمة قعقور

– النائب شامل روكز لم يسمَِ أحداً

– النائب نهاد المشنوق يسمّي نواف سلام

– النائب نعمة افرام لم يسمِّ أحداً

– كتلة “التنمية والتحرير” سمّت الوزير السابق حسان دياب

وكانت الجولة الأولى للإستشارات قد انتهت على هذا الشكل:

نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي يسمّي حسان دياب

كتلة المستقبل لم تسمِّ أحداً

كتلة “الوفاء للمقاومة” تسمّي حسان دياب

“التكتل الوطني” يسمّي حسّان دياب

كتلة “اللقاء الديمقراطي” تسمّي نوّاف سلام

كتلة “الوسط المستقل” لم تسمّي أحداً

كتلة “القومي الإجتماعي” تسمّي حسان دياب

كتلة “الكتائب” تسمّي نواف سلام